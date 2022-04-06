Halil Falyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: O isim için tanıklık yapmış!

'Hacısüleymanoğulları' olarak bilinen silahlı suç örgütü üyesi Osman Hacısüleymanoğlu'nun yargılandığı uzatmalı uyuşturucu davasından KKTC'de geçtiğimiz Şubat ayında silahlı saldırı sonucu vefat eden Halil Falyalı çıktı.HALİL FALYALI PASAPORTUYLA MAHKEMEYE BAŞVURMUŞFalyalı'nın Hacısüleymanoğlu'nun beraat etmesinde tanıklık yaptığı öğrenildi. O dava dosyasının detaylarına ulaşıldı. 2006 yılında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Yargılamada, Hacısüleymanoğlu'nun yurtdışından kaçak yollarla temin ettiği uyarıcı maddeyi, ülke genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde satışa sunduğu ve uyuşturucu madde pazarı oluşturduğu iddia edildi.Teknik takiple elde edilen tape kayıtlarında, Kıbrıs'ta oluşan ticaret ağı ifşa olurken, Osman Hacısüleymanoğlu bu tapelerin, arazi satışıyla ilgili olduğunu, uyuşturucu madde olmadığını iddia etti.Yargılama sonrası 15 yıl hapis ve 200 bin adli para cezası alan Hacısüleymanoğlu, cezaya itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gitti. Yargıtay, kararı onadı. Hacısüleymanoğlu, Yargıtay kararı sonrası cezaevine gönderildi.YENİDEN YARGILAMA KARARINI KABUL ETTİMafyatik isim, 2015 yılında yeniden yargılama talebinde bulundu. Hacısüleymanoğlu, talebinde aleyhine delil olan tape kayıtlarının delil olamayacağını yineledi. Mahkeme, Osman Hacısüleymanoğlu'nun yeniden yargılama talebini kabul etti.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonrası Hacısüleymanoğlu'nun infazını durdurdu ve beraatına karar verdi. Duruşma savcısı karara itiraz etti. Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.Yargıtay, aleyhteki delillerin varlığının tartışmasız olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Yerel mahkeme yeniden yapılan yargılamada Yargıtay'ın bozma kararına direndi ve kararını yineledi.Dosya, yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, bu kez usulden bozduğu dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderildi.Bu sırada, dosyaya bir tanık beyanı girdi. Beyanda Osman Hacısüleymanoğlu'nun kendisine bir otelin devir için yapılacak görüşmede yardımcı olması için geldiğini, bu görüşme devam ederken Hacısüleymanoğlu'nun Girne polisi tarafından gözaltına alındığı bu duruma gerekli olursa yeminli olarak tanıklık edebileceğini söyledi.Islak imzasıyla birlikte dosyaya giren bu beyan sonrası, Halil Falyalı yeminli tanıklık yaptı. Mahkeme, Falyalı'nın beyanı sonrası Hacısüleymanoğlu hakkında verdiği beraat kararını yineledi.Mahkemenin 2. Kez verdiği beraat kararına savcılıkça itiraz geldi.Yargıtay'ın beraat kararını bozmasında haklı olduğu, yerel mahkemenin usule aykırı olarak beraat kararı verildiği ve tanık beyanının uyuşturucu ticaretini yapmadığı anlamına gelemeyeceği iddia edildi.Dosya, bir kez daha Yargıtay'a gönderildi.