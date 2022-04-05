5 Nisan Yayın Akışı Nasıl? 5 Nisan Bugün Televizyonda Neler Var?
5 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 5 Nisan yayın akışı nasıl? 5 Nisan televizyonda neler var? İşte merak edilenler...
5 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasında 5 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında 5 Nisan yayın akışı nasıl ve 5 Nisan bugün televizyonda neler var sorusu yer alıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
5 Nisan Yayın Akışı Nasıl?
5 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 5 Nisan yayın akışı;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Üç Kuruş
02:45 Oğlum
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Destan
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
18:00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Evlilik Hakkında Her Şey
00:00 Yasak Elma
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
22:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)
00:30 Pelin’in Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:20 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panoroma
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Canım Annem
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Elimi Bırakma
09:00 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:10 Alişan İle Hayata Gülümse
15:10 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:20 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Masumlar Apartmanı
00:10 Kara Tahta
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif