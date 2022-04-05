5 Nisan Yayın Akışı Nasıl? 5 Nisan Bugün Televizyonda Neler Var?

5 Nisan Yayın Akışı Nasıl?

5 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte 5 Nisan yayın akışı;06:00 Gelin Evi08:00 Bu Sabah10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk12:00 Gelin Evi15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme18:45 Show Ana Haber20:00 Baba00:15 Üç Kuruş02:45 Oğlum06:15 Kuruluş Osman08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert13:00 ATV Gün Ortası14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane16:00 Esra Erol’da19:00 ATV Ana Haber19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar20:00 Destan00:25 Hakim02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur05:25 Hz. Ömer07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Yaprak Dökümü13:00 Gelinim Mutfakta16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı16:45 Arka Sokaklar18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Üç Kız Kardeş00:15 Camdaki Kız03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti05:30 Yabancı Damat08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat10:45 Ekonomi Arası11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan13:00 En Hamarat Benim16:00 Fulya İle Umudun Olsun18:00 Evlilik Hakkında Her Şey19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber20:30 Evlilik Hakkında Her Şey00:00 Yasak Elma02:15 Son Yaz03:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri05:15 Şevkat Yerimdar06:00 Zümrüdüanka07:00 Mesut Yar İle Bugün09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde16:00 Pelin’in Mutfağı18:30 Star Ana Haber20:00 Düğün Dernek (Yerli Sinema)22:30 Düğün Dernek (Yerli Sinema)00:30 Pelin’in Mutfağı02:00 Aramızda Kalsın03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi05:20 Söz07:15 8’de Sağlık08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa11:15 Survivor All Star13:00 Survivor Panoroma14:45 Canım Annem16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz20:00 Survivor All Star00:15 Survivor Ekstra02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan03:30 Canım Annem04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan05:30 Oynat Bakalım06:10 Elimi Bırakma09:00 Ramazan Klipleri10:00 Bir İyilik Hikayesi10:10 Alişan İle Hayata Gülümse15:10 Bir İyilik Hikayesi15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli17:00 Ana Haber17:20 İddiaların Aksine17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması19:00 Ramazan Sevinci20:00 Masumlar Apartmanı00:10 Kara Tahta03:10 Sahur Bereketi05:10 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif