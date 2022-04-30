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Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Son dakika açıklamasında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Ekleme: 30.04.2022 - 20:59 Güncelleme: 30.04.2022 - 21:17 / Editör: Ozge Selin
Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.

HACKLENME DEĞİL DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ

Araştırmalarda bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcı şifrelerini çalmaya çalıştığı belirtildi. 3 şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Açıklamada ayrıca kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye çalışan Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

İşte o açıklama!

Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

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Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
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