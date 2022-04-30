Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Son dakika açıklamasında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulunarak iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı.HACKLENME DEĞİL DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİAraştırmalarda bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcı şifrelerini çalmaya çalıştığı belirtildi. 3 şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.ALTAYLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUAçıklamada ayrıca kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye ve yönlendirmeye çalışan Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.İşte o açıklama!