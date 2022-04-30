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Cudi Dağı'ndan acı haber! Bir asker şehit

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden Eren Abluka-5 operasyonundan acı haber geldi. Operasyonda bir JÖH personelinin şehit olduğun bildirildi.

Ekleme: 30.04.2022 - 12:06 Güncelleme: 30.04.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Cudi Dağı'ndan acı haber! Bir asker şehitİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden "Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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