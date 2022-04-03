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Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı

Şişli’de İSKİ’ye ait su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun Şişli girişi kapatılırken, itfaiye ekipleri su vanasını kapatınca su çekildi.

Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Ekleme: 3.04.2022 - 11:02 Güncelleme: 3.04.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Gelen bilgiye göre olay Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı

İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı

İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı.

Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı

Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.
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Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
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