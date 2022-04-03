Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı

Gelen bilgiye göre olay Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.İSKİ'ye ait su borusunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı. Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti. Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı.Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.