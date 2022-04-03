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Muğla'da korkunç olay: Denizde bulduğu poşet kolunu kopardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlayan Tugay Gürtekin, denizde bulduğu poşeti açtı. Poşetin içerisindeki maddenin patlaması sonucu Gürtekin'in kolu koptu.

Ekleme: 3.04.2022 - 18:46 Güncelleme: 3.04.2022 - 18:51 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da korkunç olay: Denizde bulduğu poşet kolunu kopardı
Olay, Yanıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı.

Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti.

POŞET BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamanın etkisi ile Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu. Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POŞETİN İÇİNDEKİ MADDE ARAŞTIRILIYOR

Gürtekin'in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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