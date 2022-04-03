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Fatih Belediyesi'nden, Sultanahmet Meydanı'nda 'Ramazan Etkinlikleri' açıklaması

Fatih Belediyesi, bazı yayın mecralarında Sultanahmet Meydanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması düşünülen Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesi’nin etkinliklerine ise izin verildiği açıklamaları ve yorumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ekleme: 3.04.2022 - 00:19 Güncelleme: 3.04.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Fatih Belediyesi'nden, Sultanahmet Meydanı'nda 'Ramazan Etkinlikleri' açıklaması
amuoyunu doğru bilgilendirmek ve konuyu açıklığa kavuşturmak amacıyla yapılan açıklamada, 'Fatih Belediyesi olarak, 15 Mart 2020-15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, kaybolan mesleklerin duyurulacağı 'Zanaat 2020 Projesi'nin Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında kurulacak stantlarda halkımıza duyurulması için yaptığımız başvuru üzerine; İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020 tarihinde, Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında olduğu, Eminönü Yeni Cami Meydanı çevresinde korunması gerekli anıt eserlerin görünürlüğünü olumsuz etkilemesi, yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına erişimin kısıtlanması vb. nedenlerle meydana stant ve sahne kurulmasının uygun olmadığına' kararını verilmiştir' ifadelerine yer verildi.

KARARA AYKIRILIK TEŞKİL EDECEK BİR ETKİNLİK DÜZENLENMEDİ

Karara aykırılık teşkil edecek herhangi bir etkinlik düzenlenmediğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere de yer verildi, 'Kararda da açıkça görüleceği gibi, Koruma Kurulu İstanbul'umuz ve ilçemizdeki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu önemli kararına aykırılık teşkil edecek, herhangi bir etkinlik düzenlenmemiş, önümüzdeki dönemde de böyle bir planlamamızın bulunmadığını da belirtmek isteriz.'
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