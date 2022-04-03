  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli üzerinde dün bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kayan toprak parçası ise Bolu Dağı Tüneli girişlerini kapadı. TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilen afet sonrası heyelan atıklarının temizlenme çalışmaları devam ediyor. Bolu Valisi Bolu Dağı Tüneli'ndeki son durumu açıkladı.

Ekleme: 3.04.2022 - 12:20 Güncelleme: 3.04.2022 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün akşam saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde toprak yığının altında herhangi bir aracın kalmadığı belirlendi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

BOLU- MENGEN KARAYOLU DA TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan, Bolu- Mengen karayolunun Yumrutaş mevkiinde de heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

ULAŞIMA TAMAMEN KAPATILDI

Dün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

ANKARA YÖNÜ TEMİZLENDİ

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.

HEYELANIN OLUŞTURDUĞU TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolun çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

BOLU VALİSİ'DEN AÇIKLAMALAR

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten son dakika açıklamalar geldi. Vali Ümit'in açıklamaları şöye;

"İstanbul istikameti tamamen temizlendi ancak Ankara istikametinde heyelanla gelen malzemelerin temizlenme çalışmaları devam etmektedir."

ÇALIŞILAN ALAN ÇOK DAR BİR ALAN!

Her türlü araç ve personel temin edilmesi ile beraber çalışmalar sürüyor. Çalışılan alan çok dar bir alan. Mevcut alanda ne kadar araç kullanılabiliyorsa o kadar araç ile çalışmalar devam ediyor...

Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

TÜNEL NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarına kadar yolun kontrollü olarak açılacağı tahmin ediliyor.

Sadece dağdan inen parçaların temizlenmesi değil konu. Dağın incelemesi yapıldı. Kış şartları çamur ve su olması nedeniyle çalışmalar dikkatle yürütülmektedir.

Trafik geçişinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor.

Yeni bir heyelan riski olmaması için önemler alınacak.

YENİ BİR HEYELAN OLUR MU?

Sonuçta bir heyelan riski karşımızda duruyor.
Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?
Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mayınların imha edildikleri anlar...
Rusya duyurdu: Erdoğan'ın talebi üzerine sivillerin tahliyesi için koridor açıldı
Şişli'de boru patladı! Su dolan metro istasyonu kapatıldı
Şoke eden detaylar ortaya çıktı! Putin geyik kanı ile banyo yapıyor! Putin'in hastalığı ne?
Dünyada doğalgaz fiyatları beşe katladı!
FETÖ üyeleri arasında 40 milyon sterlinlik dolandırıcılık davası!
AK Parti'de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak!
TMO Genel Müdürü Güldal: Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak
CHP Bilecik'te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
Kremlin'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü
Ukrayna'dan Putin-Zelenski görüşmesi için önemli açıklama
Şehit yakınları ile iftar programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ukrayna: Kiev bölgesi tamamen Rus ordusundan temizlendi
Putin'in doğal gaz için ruble kararının ardından o ülkeden tarihi hamle: Tamamen durduruyoruz
Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu paylaştı: İşte 2 Nisan covid-19 verileri!
Alman Bild gazetesinden artan fiyatlara karşı öneri
Pakistan Başbakanı Han'dan ABD'ye 'darbe' suçlaması: İç politikamıza açık müdahale
Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Toz fırtınası bitti mi? Meteoroloji'den peş peşe yağış uyarısı geldi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Eve gelen EDS cezası, kıskançlık krizine yol açtı! Eşi ile arasına pelüş ayı girdi

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi! 81 ilde TOGG hazırlığı

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

'Erkek arkadaşımla görüştün' iddiası sonrası genç kıza feci dayak: Can güvenliğim yok!

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Yasaklandı! Valilik saat vererek duyurdu

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı