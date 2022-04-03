Bolu Dağı'nda heyelan! Kopan toprak parçasının büyüklüğü ortaya çıktı: TEM yolu ne zaman açılacak?

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün akşam saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde toprak yığının altında herhangi bir aracın kalmadığı belirlendi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.BOLU- MENGEN KARAYOLU DA TRAFİĞE KAPANDIÖte yandan, Bolu- Mengen karayolunun Yumrutaş mevkiinde de heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORAnadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.ULAŞIMA TAMAMEN KAPATILDIDün akşam saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan yüzünden ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması amacıyla Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.ANKARA YÖNÜ TEMİZLENDİYolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ankara yönündeki toprak yığınlarını da yoldan temizledi.HEYELANIN OLUŞTURDUĞU TAHRİBAT GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIHavanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı. Bölge, dron ile görüntülendi.Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.Otoyolun çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.BOLU VALİSİ'DEN AÇIKLAMALARBolu Valisi Ahmet Ümit'ten son dakika açıklamalar geldi. Vali Ümit'in açıklamaları şöye;"İstanbul istikameti tamamen temizlendi ancak Ankara istikametinde heyelanla gelen malzemelerin temizlenme çalışmaları devam etmektedir."ÇALIŞILAN ALAN ÇOK DAR BİR ALAN!Her türlü araç ve personel temin edilmesi ile beraber çalışmalar sürüyor. Çalışılan alan çok dar bir alan. Mevcut alanda ne kadar araç kullanılabiliyorsa o kadar araç ile çalışmalar devam ediyor...TÜNEL NE ZAMAN AÇILACAK?Yarına kadar yolun kontrollü olarak açılacağı tahmin ediliyor.Sadece dağdan inen parçaların temizlenmesi değil konu. Dağın incelemesi yapıldı. Kış şartları çamur ve su olması nedeniyle çalışmalar dikkatle yürütülmektedir.Trafik geçişinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor.Yeni bir heyelan riski olmaması için önemler alınacak.YENİ BİR HEYELAN OLUR MU?Sonuçta bir heyelan riski karşımızda duruyor.