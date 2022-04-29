  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), 2-4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 30 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde 259 ek sefer gerçekleştirilecek..

Ekleme: 29.04.2022 - 13:26 Güncelleme: 29.04.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlarını misafirlerinin beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden bayrak taşıyıcı şirket, bayram tatilinin de yer aldığı 9 günde oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna, İstanbul ve Ankara'dan düzenleyeceği ek seferlerle çözüm sağlayacak.

THY, 2-4 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri aralığında 259 ek sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı olmak üzere 187 ek sefer planlanırken THY'nin alt markası AnadoluJet ile Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından toplam 72 ek uçuş gerçekleştirilecek.

Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır, yurt dışında ise İtalya, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan oldu.
Rus tanklarındaki ölümcül kusur! 'Yürüyen tabutlar' felakete sürüklüyor
Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılıktan harekete geçti!
PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti
Avrupa İstatistik Ofisi kritik verileri açıkladı: En ucuz enerji Türkiye'de!
Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Almanya'dan Osman Kavala hamlesi: Tüm AB ülkelerini aynı kararı almaya çağırıyoruz
Tutuklu HDP'lilere özgürlük isteyen Başak Demirtaş bu soruyu yanıtsız bıraktı: Yasin ve arkadaşları bir daha gelemeyecek buna ne diyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tazminat davası
TÜGVA bombacısı bir yıl orada yaşamış! Yeni detaylara ulaşıldı!
İşte İBB'deki ihale soygunun perde arkası! Ekrem İmamoğlu’nun kirli kasası o kişi mi?
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
Esenyurt’ta dairesini satılığa çıkarttı! Talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı!
Zelenskiy'nin sözleri deprem etkisi yarattı! Suikastten böyle kurtulmuş!
Ege'de Yunan provokasyonu: 3 günde 30 ihlale Türk jetleri misliyle karşılık verdi
Alman medyasından fonlanan Nevşin Mengü’den iki yüzlülük!
Şirin Payzın'dan Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek: Pegasus'a ateş püskürdü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı
Twitter’da fenomen olan Hanımağa Güniz Akkuş: Şoför özel görüntülerimle şantaj yaptı!
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyarlarca insanı öldürebilir: Güneşi karartma projesi!

Jeff Bezos ve Bill Gates'in planı milyarlarca insanı öldürebilir: Güneşi karartma projesi!

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Dezenformasyon yasası açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Dezenformasyon yasası açıklaması

İstanbul'dan gemiyle Umre'ye gidilebilecek: 7 günlük seferler 2023'te başlayacak

İstanbul'dan gemiyle Umre'ye gidilebilecek: 7 günlük seferler 2023'te başlayacak

Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

Türk Hava Yolları'ndan Ramazan Bayramı için 259 ek sefer

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi