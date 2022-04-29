İyilik Şampiyonası'na katılan binlerce genç Saraçhane'de iftar programında buluştu!

Tuzla Belediyesi'nin Tuzla'dan başlattığı ve daha sonra İstanbul'a yayılan İyilik Şampiyonası'nda farklı okullardan lise ve üniversiteli gençler iyilik için kıyasıya mücadele ediyor. Gençlerin insanlık için, çevre için, hayvanlar için kısacası nefes alan tüm canlılar için iyilikte yarıştığı İyilik Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesi haline dönüştürüldü. İstanbul'un dört bir yanına iyilik dağıtan öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ev sahipliğinde İstanbul'un kalbinde bir araya geldiler. Saraçhane'de bulunan Şehzade Camii bahçesinde düzenlenen iftar programına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve binlerce öğrenci katıldı. İftara katılan gençler hep birlikte yer sofrasında iftarlarını açtılar. İftar sonrasında öğrenciler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile hadi gülümse kartlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.“TOPLUMDA BİR İYİLİK HALİ OLUŞMASINI ARZULUYORUZ”İyilik Şampiyonası'nın sosyal yardım ve sosyal sorunluluk projesi olarak tasarladıklarını ifade eden Tuzla Beşediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Evrensel bir değer olan iyiliğin, toplumdaki iyileştirici ve birleştirici gücünü topluma iyilik hali sağlamasını, Dünya Sağlık Örgütü iyilik halini bedenen ve ruhen sosyal iyilik hali olarak tanımlıyor. Dolayısıyla sosyal olarak iyilik halini oluşturmak bu iyiliğin birey ve topluma yayılmasını ve toplumda bir iyilik hali oluşmasını arzuluyoruz. Biz bir duyuruda bulunduk, gelin birlikte iyilik yapalım dedik. Gençlerimiz binlerce takım kurdular. 16 görev ile 3 ay boyunca yarışacaklar. Ödüller alınacak. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendinin takipleri vardı. Bunu geliştirelim ve tüm Türkiye'ye yayalım dedi. Onun himayelerinde tüm Türkiye'ye yayılacak olan bir proje olarak huzurunuzdayız. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.“VİRAL OLACAK ŞAMPİYONAYI TÜM DÜNYAYA YAYMAK İSTİYORUZ”‘Gençlerin gözlerinde iyilik ışıltısı var' sorusuna Başkan Yazıcı,” Bir hekim olarak bu soruya cevap vereyim. İyilik yapmak insanın hormonel dengesini düzenli bir hale getiriyor. Vücuttaki tüm sistemleri iyi hale getiriyor. İyilik yapmak herkese iyi gelecek. Herkese iyi gelen bir hareket iyi bir sportif faaliyet aslında. Bedenen ruhen nasıl kendimize bakıyorsak, sosyal olarak iyi olabilmek ve iyi düşünebilmek, iyi yaşayabilmek için iyilik yapmamız gerekiyor. Bunu da insanın kendisini bedenen hissedecek, ruhen hissedecek ve toplumda da bunun yayılacağını, viral olmasını arzu ediyoruz. İyiliğe tanık olmak, iyilik yapmak için bir sebep oluşturuyor. İyiliği de daha viral hale getiren bir olay olduğunu ve biz bu viral olacak şampiyonayı tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Gençlere teşekkür ediyorum. Onların gözleri pırıl pırıl. Buraya bugün bu soğukta iftara geldiler. Tebrik ediyorum onları. İyilikte yarışan ve bunu da dünyaya haykıran bir gençlikle iyiliği dünyada pandemi haline getireceğiz” diye konuştu.“İYİLİĞİ YAYMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ KARDEŞLERİMİZLE BİR ARADA OLMAK ONUR VERİCİ”Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, “Öncelikle çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Böyle güzel bir ortamda birbirinden kıymetli genç kardeşlerimiz ile bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu projeye öncülük eden başta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Yakın zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımları ile bir lansman düzenlendi. Orada bu projenin 81 ile yayılması noktasında bir karar alındı. Biz de bakanlığımız olarak tüm gönüllülerimiz ile bu projenin içinde yer alacağımız için çok mutluyuz. Bugün de iyiliği yaymak için bir araya gelmiş genç kardeşlerimiz ile bir arada olmak onur verici” dedi.“ÇOK FARKLI DENEYİMLER YAŞADIK”İftara katılan İyilik Şampiyonası yarışmacısı Lal Erk,” Birinci görev çok güzeldi. Birinci olduk. Tam 2320 tane fotoğraf çektik. Bu süreçte çok sosyalleştik. Çok farklı deneyimler yaşadık. Muhteşemdi bizim için” dedi. Bengü Taçalın,” Üç etabı da tamamladık. İlk etapta birinci olduk ve bu bize çok mutluluk veriyor. Bu süreç bizim için çok güzel geçti. Hayatımızda bir daha deneyimlemeyeceğimiz şeyler deneyimledik. Çok güzel anılar biriktirdik. Çok özel bir şey. Birbirimizi de bu yarışma sayesinde tanıdık” dedi. Takımın diğer üyesi Zehranur Görüç,” Görevimiz gülümsetme fotoğraflarıydı ve biz sokakta inanları gülümsetirken biz de gülmeye başladık. Çok güzeldi. Çok eğlendik” dedi.İYİLİK ŞAMPİYONASI NEDİR?İyilik Şampiyonası'nda 4000 gencin kurduğu 1000 takım, her hafta tanımlı görevlerde yarışıyor. Haftalık olarak ilan edilen görevleri yerine getiren gençler, gösterdikleri performans doğrultusunda puanlar alıyor. Bu kapsamda ilk görev olan ‘Gülümseten Fotoğraf' yarışmasında 300 bin fotoğraf çekildi. 3 ay sürecek yarışma süresince en çok puanı alan takımlar birincilik ödülünü almaya hak kazanacaklar. Kazanılan her puan sonrasında dereceye giren takımların yarışmacıları yurt dışı seyahatleri başta olmak üzere yüzlerce farklı ödülden yararlanabilecekler.