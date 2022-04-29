İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbul’da, 1 Mayıs tarihinde Maltepe Etkinlik Alanı’nda “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinlikleri nedeniyle saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar Anadolu Yakasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs günü Maltepe Etkinlik Alanı'nda “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle, Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapatılacak.D-100 karayolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.