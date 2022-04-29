İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D adliyeye sevk edildi.NE OLMUŞTU?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmış ardından da belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlendi.UZUN NAMLULU SİLAHLA FOTOĞRAFİstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak D. isimli kişinin, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.GÖZALTINA ALINDIGüvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Örgüt mensubu kişinin sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.