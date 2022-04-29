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İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!

Bölücü terör örgütü PKK Üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı Şafak D., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
Ekleme: 29.04.2022 - 12:22 Güncelleme: 29.04.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla belediye binasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmış ardından da belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlendi.

İBB'de çalışan PKK bağlantılı Ş.D. hakkında flaş gelişme!

UZUN NAMLULU SİLAHLA FOTOĞRAF
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak D. isimli kişinin, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Örgüt mensubu kişinin sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

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