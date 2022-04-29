Alman medyasından fonlanan Nevşin Mengü’den iki yüzlülük!

’Havra’ kelimesini kullandığı için Yahudilerin tepkisi sonrası özürler dileyen Mengü, İslam’a hakaret eden Pegasus çalışanlarını savundu.

Bir tweetinde 'havra' kelimesini kullanan Nevşin Mengü, Yahudilerden tepki görmüştü.Mengü, tepkiler sonrası tüm Yahudilerden özür dilemişti.Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde İslam'a hakaret ettiği paylaşım sonrası ise Nevşin Mengü iki yüzlülüğünü gösterdi.Mengü, sosyal medya hesabından hadsiz Pegasus çalışanlarını savundu.