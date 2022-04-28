  • USD: 14,78 - 14,81
  • EURO: 15,54 - 15,57
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!

Son dakika bilgisine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın gerçekleştiği binanın roket üretim fabrikası olduğu iddia edildi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya'nın hava saldırısı ile Kiev'i vurduğunu söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!
Ekleme: 28.04.2022 - 21:05 Güncelleme: 28.04.2022 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus kuvvetleri başkent Kiev çevresinden tamamen çekilirken, zaman zaman hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz dakikalarda Kiev şehir merkezinde iki şiddetli patlama yaşandı ve bir apartman hava saldırısıyla vuruldu.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Yaşanan patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan vatandaşların olup olmadığına yönelik henüz resmî bir açıklama yapılmazken, Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Kiev'de bulunurken Rusya'nın hava saldırısı ile Kiev'i vurduğunu söyledi.

BAĞIMSIZLIK MEYDANI'NA ÇOK YAKIN!

Patlamanın gerçekleştiği yerin Bağımsızlık Meydanı'na çok yakın olduğu öğrenildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şiddetli patlama!
Rusya mı NATO mu, hangisi daha güçlü? İngiltere’den Putin’e flaş yanıt…
Sağlık Bakanlığı 28 Nisan vaka tablosu açıklandı!
Pegasus çalışanlarından İslam inancına büyük saygısızlık! Kadir Gecesi çileden çıkaran paylaşım
ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı kızdıracak talep
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan’ın Ege’deki hava sahası ihlallerine yanıt
Ceza ve infaz kurumlarında 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu!
Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu: Türkiye bayrak dikti!
Türk kuşlarında bir başarı daha! AKINCI TİHA'nın hedefi Bayraktar TB-2 ile işaretlendi!
Fed faiz kararı öncesi önemli veri açıkladı: ABD ekonomisi alarm veriyor!
Sözde müttefik ABD Suriye’de PKK/YPG saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
3. Dünya Savaşı nasıl başlar? Canlı yayında editörden şoke eden sözler: Kurbağa gibi vıraklayacaklar...
CHP'li İBB'den büyük düşüncesizlik! Anaokulunun yanına korku filmi afişi astılar
Başkan Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha!
İşte 'Gezi' gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor
Kılıçdaroğlu karanlıkta oturduğuyla kaldı! Elektrik şovuna tek bir CHP'li destek vermediği gibi ittifak ortakları da tiye aldı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Kavga' göndermesi!
İngiliz zincir marketler hayat pahalılığına karşı indirime gidiyor
Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu Müslümanlar'a küfürler etmişti: Serbest kaldı
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Instagram'da beklenen oluyor!

Instagram'da beklenen oluyor!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi