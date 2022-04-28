Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!

Emniyet güçleri terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vururken siyasi ayak HDP'de provokasyona devam ediyor. Son olarak "Eren Abluka-5 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP'lilere izin verilmedi.