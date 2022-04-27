ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

Şirket bu yılın ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 büyüyerek 4,4 milyar liraya ulaştı.ASELSAN'ın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 1 milyar lira olarak gerçekleşirken net karı da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış göstererek 1,7 milyar lira seviyesine çıktı. Şirket güçlü öz sermaye yapısını korumaya devam etti ve öz kaynakların aktife oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti.ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin, 'Gelişmiş teknolojilerimizi dünyanın hizmetine sunarken ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmeyi unutmadık. Ekonomimize katkı sağlamayı sürdürdüğümüz bir çeyreği daha geride bıraktık. Şirketimizin 2022 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla bakiye siparişleri 8,3 milyar dolar oldu.' ifadelerini kullandı.Görgün, gelecek 20 yılda insan yaşamının geçen 20-25 yıldaki bilişim devrimiyle uğradığı değişime benzer bir dönüşüm geçireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:'ASELSAN, milletimizin ve mühendislerimizin bağımsızlık vizyonuyla çıktığı bu yolda sivil alanlardaki çalışmalarına da durmadan devam ediyor. Milli imkanlarla geliştirilen ARIN X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarımız Gaziantep'ten sonra şimdi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde kullanılmak üzere Tokat Havalimanına teslim edildi. Gün geçtikçe büyüyen projelerimizle gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.'Tedarikçilerinin finansal ihtiyaçları noktasında çalışmalar yürütmenin öneminin farkında olduklarını, Anadolubank ile Tedarikçi Finansmanı Sistemi anlaşmasını imzalayarak çalıştıkları banka sayısını 15'e çıkardıklarını belirten Görgün, ilk çeyrekte tedarikçilerine 5,3 milyar liraya yaklaşan ödeme yaptıklarını vurguladı.3 AYDA 47 ÜRÜN MİLLİLEŞTİ, 243 MİLYON DOLAR ÜLKEDE KALDIGörgün, bu 3 aylık süreçte 47 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladıklarını, böylelikle son 3 yılda millileşen ürün sayısının 554'ün üzerine çıkartarak 243 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkede kalmasını sağladıklarına işaret etti.Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarına (EKO İKLİM) katılım sağladıklarını anımsatan Görgün, 'Sadece ASELSAN'ı değil, tüm değer zincirimizi olumsuz etkileyebilecek iklim değişikliği riskini, yüksek teknolojimiz, insan kıymetimiz ve güçlü bilgi birikimimizle yönetiyoruz.' sözlerini kullandı.Görgün, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) kapsamında, savunma sektöründe Türkiye'den ödül alan tek şirket olduklarının altını çizerek, '2022 yılının devamında da aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.' ifadelerine yer verdi.