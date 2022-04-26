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MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi.

Ekleme: 26.04.2022 - 13:02 Güncelleme: 26.04.2022 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günlerden bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktalarını oluşturduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için okullar arası imkan farklılıklarını minimize etmenin, temel hedeflerden biri olduğuna işaret eden Özer, bu kapsamda hayata geçirecekleri uygulamalardan birinin de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan Okul Ortaklığı Programı olduğunu belirtti.


Özer, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu programla okullar arasındaki imkan farklılıklarının azaltılarak, fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu sayede okullar arasındaki iş birliği ve desteği artırarak, eğitim öğretim sürecine katkı sağlamak, üreten ve paylaşan dinamik okullar anlayışını geliştirmek, öğrenciler arasında bilgi, kültür, sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma, dayanışma gibi konuları paylaşmak ve geliştirmek büyük önem taşıyor.

Programla farklı eğitim tecrübelerine ve kaynaklara sahip okullar, bu tecrübelerini ortak okuluyla paylaşacak. Okullarımızın ortak öğrenme ve öğretme süreçleri planlama, eğitimler düzenleme, ortak sosyal faaliyetler ve projeler gerçekleştirme gibi eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmeleri hedeflenmektedir. Genel amaç, eğitim öğretimin niteliğini artıracak ortak faaliyetler gerçekleştirmek, deneyimleri paylaşmak, olumlu örnekleri hayata kazandırmak, öğrenme toplulukları oluşturmaktır. Öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması, bu programın en önemli amaçlarındandır."

PROGRAM LİSELERDE BAŞLIYOR

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerini kapsayan okul ortaklığı programında yer alan okullar, farklı illerden seçildi.

Okul ortaklığı programı kapsamında okullar bilgi paylaşımı ve ortak çalışmalar yaparak çevrim içi ya da yüz yüze toplantılar ve buluşmalar gerçekleştirecek. Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda başarılı uygulama örnekleri olan okullar, ortak okulu ile çalışılacağı konulara uygun olacak şekilde yazılı, görsel ve dijital materyal gibi kaynakları paylaşacak.

Okulların ortak çalışma yapacakları konular arasında "akademik başarıyı artırma çalışmalarını ortaklaşa planlama ve uygulama", "öğretmenlere yönelik ortak eğitimler düzenleme", "patent, faydalı model, marka, tasarım tescili alma sürecinde iş birlikli çalışmalar yürütme", "destekleme ve yetiştirme kurslarına yönelik ortak çalışmalar yürütme", "zümrelerin kullandığı öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik paylaşımda bulunma", "toplum hizmeti çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri yürütme" gibi başlıklar yer alıyor.

Okul ortaklığı programı 4 yıl süreli olacak ve bu sürenin sonunda ortak okullarda değişiklik yapılabilecek.

Okul Ortaklığı Programı Uygulama Kılavuzu da il, ilçe ve okullara duyuruldu.
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