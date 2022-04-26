Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Davası kararı sonrası tehditler savuran muhalefete sert tepki

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Kimsenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallamaya hakkı da, haddi de yoktur." sözleri ile tepki gösterdi. Bozdağ, hakimleri, 'Hesap verecekler' diyerek tehdit eden bir diğer CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya da sert çıktı, "Türkiye hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Cumhurbaşkanımıza ve hakimlerimize dil uzatanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ve hakimleri tehdit eden Sezgin Tanrıkulu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Bozdağ, "Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya, hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit edenleri kınıyorum. Türkiye hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir. " dedi.BAKAN BOZDAĞ'DAN GEZİ DAVASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDün karar sonrası çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan hakimleri tehdit eden, hakaret eden ifadelere tanık olduk. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya, hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit edenleri kınıyorum. Türkiye hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir."ABD VE ALMANYA KENDİ HUKUK SİSTEMİNE BAKSIN"Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir, kimsenin Türkiye'nin iç işlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsızdır. Ne ABD'nin ne de başka bir ülkenin Türkiye'nin yargılamasına söz söyleme hakkı yoktur. ABD kendi hukuk sistemine, Almanya kendi hukuk sistemine baksın.ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANITHerkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur.