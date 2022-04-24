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İbrahim Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Modern barbarlar siz aynada kendinize bakın

1915 olayları açıklamasında bir daha 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.04.2022 - 16:56 Güncelleme: 24.04.2022 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Modern barbarlar siz aynada kendinize bakın
ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları açıklamasında bir daha 'soykırım' ifadesini kullandı.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü açıklamaya bir eleştiriler gelmeye devam ediyor.

İbrahim Kalın'dan ABD Başkanı Biden'a 1915 tepkisi: Modern barbarlar siz aynada kendinize bakın

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Milyonları ölüme götüren, dünya savaşları çıkartan, kitlesel imha silahları yapan, atom bombası atan, köle ticareti yapan, insanları hayvanat bahçelerinde sergileyen modern barbarlar... Bizim tarihimizde soykırım, etnik temizlik, Holokost lekesi yok. Siz aynada kendinize bakın.'
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