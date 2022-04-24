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CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!

Çanakkale’de CHP’li Kepez Belediyesi’nin iş kazası sonucu hayatını kaybeden belediye çalışanının ailesine yardım amaçlı düzenlediği deve güreşlerinden elde ettiği gelir, adeta buhar olup uçtu. Aileye bugüne kadar sadece elektrik ve su faturası yardımı yapıldığı ortaya çıkarken, CHP’li Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan , “Kapı kapı gezip esnaftan Ali’nin ailesi için yardım topladılar. Sonra mangalları yakıp, etleri yediler. Ali’yi de, ailesini unutup, rahmetlinin sırtından pirim yaptılar” dedi.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!
Ekleme: 24.04.2022 - 13:42 Güncelleme: 24.04.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!
Çanakkale'de CHP'li Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'ın geçtiğimiz Ocak ayında iş kazası sonucu hayatını kaybeden belediye çalışanı Ali Şahin'in ailesine yardım amaçlı organize ettiği deve güreşlerinden elde ettiği sponsorluk ve bağış gelirleri, geçen onca süreye rağmen Şahin ailesine verilmedi. Organizasyonun maliyetinin 450 bin lira olduğu ortaya çıkarken, kampanya kapsamında toplanan paraların akıbeti konusunda belediye açıklama yapmaktan kaçındı.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!

SOLVENT DOLU VARİL PATLADI

Kepez Belediyesi fen işleri müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ali Şahin ( 35)geçtiğimiz Ocak ayında solvent dolu varilin alev alması sonucu feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, tüm beldeyi üzüntüye boğan olay nedeniyle 30 Ocak'ta yapılması planlanan deve güreşlerinin iptal edildiğini duyurdu.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!

MECLİS KARARI ALDI

Başkan Arslan, geçtiğimiz Şubat ayındaki meclis toplantısında hayatını kaybeden Ali Şahin'in hatırasına saygı için ertelenen deve güreşlerinin 19 Mart'ta yapılacağını açıklayarak, üç partinin ortak kararı ile il genelinde yardım kampanyası başlatılacağını, güreşlerden elde edilen gelirin ise aileye aktarılacağını bildirdi. Başkan Arslan mecliste yaptığı konuşmada, 'Çocuk parkına elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz kardeşimiz Ali Şahin'in adını vereceğiz. Yardım kampanyasından ve deve güreşlerinden elde edilen gelirle Ali kardeşimizin ailesine ev alacağız. En azından eşi ve çocukları rahat bir yaşam sürebilsin' dedi.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!

ESNAFTAN YARDIM TOPLANDI

19 Mart'ta gerçekleştirilen deve güreşleri öncesi komite üyeleri, esnafları gezerek Ali Şahin için yardım topladı. Organizasyon da deve güreşi ağası Salih Yıldız olurken, onlarca firma ile sponsorluk anlaşmaları yapıldı.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Geçen onca süreye rağmen kampanya kapsamında toplanan sponsorluk ve yardım paraları, Şahin Ailesi'ne bir türlü teslim edilmedi. Bugüne kadar belediyenin oğlunun eşine sadece elektrik ve su faturası yardımı yaptığını söyleyen baba Mustafa Şahin, 'Ben torunlarımın geleceği için mücadele veriyorum. Dilenci gibi belediyenin kapısını çalamam. Biz hiçbir beklenti içerisine girmedik. Başkan mecliste böyle bir karar alındığını söyledi. Fakat biz ne böyle bir para aldık ne de ev aldık. Oğlumun isminin bu konuya alet edilmesi bizi çok üzüyor' dedi.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Yaşanan bu gelişmeler Meclisi de karıştırdı. Ak Partili Belediye Meclis üyeleri deve güreşinden elde edilen gelirlerin ve organizasyon giderlerini açıklanması için Başkan Birol Arslan'ın cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi. Kepez Belediyesi, organizasyon maliyetinin 450 bin Türk lirası olduğunu açıklarken elde edilen sponsorluk gelirlerinden kaç para toplandığını, bağış ve güreş ağası ihalesinin bedellerini açıklamadı.

CHP'li belediyede skandal olay: Bağış paralarını mangalda yediler!
CHP'li eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan

'RAHMETLİYİ KULLANDILAR'

Birol Arslan'a ilk tepki, CHP'li eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'dan geldi. 'Rahmetlinin ismini kullanarak elde ettikleri yardım paralarını mangalda yediler' diyen Başkan Mutan, 'Eğlenildi, yenildi, içildi. Ali'nin ailesine verileceği söylenen bu paraları nerede şuan belli, değil. Ne kadar verdiniz, Ali için ne yaptınız? Anlatın bizde bilelim. Şeffaf olun, komite topladığı bu paraları ne yaptı. Ne harcadınız. Mangal partisi için Ali'nin ismini mi kullandınız. Açıklayın bunları' dedi.
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