Taciz tecavüz derken CHP şimdi de şantajcıya sahip çıktı! 'Elimde müstehcen görüntülerin var...'

CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya 'Elimde müstehcen görüntülerin var' şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise 'Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez' diyerek geri gönderdiği öğrenildi.