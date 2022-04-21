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Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!

Kağıthane Seyrantepe'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 21.04.2022 - 11:07 Güncelleme: 21.04.2022 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane'de, İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen, içinde yolcu bulunan 34 ZP 3826 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden diğer araçlara çarptı.

Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!

İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!

Kazanın, otobüs şoförünün seyir halindeyken rahatsızlanması sonucu meydana geldiği belirtildi.
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Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü 6 araca çarptı!
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