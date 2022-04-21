Başkan Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı! Üç denizde Mavi Vatan-2022 tatbikatı sürüyor

Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de 11 Nisan'da eş zamanlı başlatılan 'Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Marmaris'te başladı.Başkan Erdoğan tatbikatta önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı geleceğimizin en büyük teminatıdır. Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın entkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Bizim ordularımız insani operasyonları da yürüten bir ordudur. Deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda ölmekten kurtardık.Kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında önemli bir görev yürütüyor. Bu vesile ile Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak. Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ateşesi de takip edecek. Bakan Hulusi Akar'ın bulunduğu fırkateyn, TCG Salihreis Fırkateyni'nden 19 pare top atışı ile selamlanacak ardından tatbikat kapsamındaki senaryolar gerçekleştirilecek.Tatbikat Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandı. Mavi Vatan 2022, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat. Mavi Vatan Tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacak.ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILACAKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Mavi Vatan Tatbikatı'na bugunü canlı bağlantı ile katılması bekleniyor.TATBİKATA 122 KATILIYORTatbikata, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi katılıyor.10 deniz karakol uçağı, 17 helikopter, 14 insansız hava aracı, 4 SAT görev timi, 2 SAS görev timi, amfibi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz helikopterleri, genel maksat helikopterleri, ağır yük helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, KBRN timi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopterleri, sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları iştirak edecektir. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay tatbikata iştirak ediyor.Tatbikatta, temel deniz hareket nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları icra ediliyor. Kriz ve harekat senaryolarını içeren çok tehditli ortamda harekat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda gerçekleştiriliyor.Tatbikat kapsamında, ALBATROS-T İnsansız Su Üstü hedefine, su üstü atışları, şimşek insansız hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardıman atışları, AKSUNGUR SİHA'dan su üstü hedefine MAM-L atışı icra edildi. Bugün ise Karadeniz Ereğli'den İskenderun'a, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerini kapsayacak şekilde, tatbikata iştirak eden 72 gemi tarafından liman ziyaretleri icra edilecek.AKSUNGUR SİHA'DAN MAM-L ATIŞI İCRA EDİLECEKTatbikatta her yıl olduğu gibi milli ve yerli geliştirilen silah sistemlerini kullanılıyor. Bu sene farklı olarak deniz kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L atışı icra edilecek. Bugün Seçkin Gözlemci Günü'nde basın mensupları ile diğer ülke ataşelerinin de iştirak edeceği faaliyette, bu atış gerçekleştirilecek.