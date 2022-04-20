Dev yarıklar oluştu: İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu ile yerleşim alanlarına yakın bölgede meydana gelen toprak kayması tedirginliğe neden oldu. Bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.
Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı.
Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.
Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, Karayolları ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.
İşte dev yarıların oluştuğu bölgeden görüntüler...