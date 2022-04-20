Dev yarıklar oluştu: İstanbul'un yanı başında korkutan görüntü

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu ile yerleşim alanlarına yakın bölgede meydana gelen toprak kayması tedirginliğe neden oldu. Bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.

Söğüt ilçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, yola ve yerleşim yerlerine yakın bir noktada toprak kaydı.Kaymanın olduğu bölgede 15-20 santim genişliğinde yarıklar oluştu.Toprak kayması tedirginliğe neden olurken, Karayolları ekipleri ile birlikte bölgede inceleme yapan Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.İşte dev yarıların oluştuğu bölgeden görüntüler...