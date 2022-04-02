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Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!

Türkiye için önemli projelerden biri olan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle hizmete açılıyor. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu.

Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!
Ekleme: 2.04.2022 - 13:07 Güncelleme: 2.04.2022 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!
Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açılıyor. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevreyolu projesiyle trafiği azaltıyoruz. 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor. Şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır.

Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik.

Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, darbe girişimi ile karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Ülkemizi sağsalim bugünlere getirdik. Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

3 kuruş fazla kazanmak için milletin aşına göz dikenler aslında en büyük zararı kendine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız yoğun bir çalışma içindedir. Bunların etiketlere yansımasını kısa sürede göreceğiz.
Malatya çevre yolunun birinci kısmı açıldı!
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