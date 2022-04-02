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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un muhtarlara hakaret ettiği ortaya çıktı. Engin Özkoç’un, kendilerini ziyaret eden muhtarlara “Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz” diyerek hakaret ettiği ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
Ekleme: 2.04.2022 - 23:03 Güncelleme: 2.04.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un muhtarlara hakaret ettiği ortaya çıktı.

Muhtarların; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı alması ve siyasi partilerin kendilerine desteklerinden dolayı Meclis'te bulunan siyasi partilerin temsilcileri gittikleri öğrenildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, kendilerini ziyaret eden muhtarlara "Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz" diyerek hakaret ettiği ifade edildi. Engin Özkoç'un, muhtarları odasına almadığı bildirildi.

Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı Cavide Karakülah, Engin Özkoç'un tüm muhtarlara hakaret ettiğini söyledi.

Cavide Karakülah, şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarların ödeneklerinin asgari ücretle aynı seviyede olacağının müjdesini vermesi üzerine biz muhtarlar tüm gruplara giderek teşekkür etmek istedik.

"Ancak TBMM CHP grup Başkanvekili Engin Özkoç muhtarlara; 'Siz sarayın muhtarlarısınız. Emri saraydan alıyorsunuz. Neden! Toplanıp yürüyüş yapmıyorsunuz! Neden saraydakine itaat ediyorsunuz' diyerek biz muhtarları alenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kışkırtma ve ayaklanmaya teşvik etmiştir."

"Konfederasyon başkanımızın bu üsluba tepkisinden sonra orayı terk etmiştir. Herkesin bildiği üzere şahsımın daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın doğrudan hedef gösterir açıklamaları bir kadın muhtar olarak son derece üzmüştür."

"Muhtarlık kurumu bu ülkenin mihenk taşlarıdır. Muhtarlık bir yönü ile devleti bir yönü ile halkı temsil eder. Kimse bizi ayrıştırmadan yaftalamadan siyasi bir bağımızın olmadığını ifade etmek isterim."

"Engin Özkoç beyin bu tavrından dolayı şiddetle kınıyorum. Ve derhal tüm muhtarlarımızdan özür dilemeli"

ERDOĞAN: MUHTAR MAAŞLARINI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARMA KARARI ALDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen 51. Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4 bin 250 liraya yükseltme kararı aldık. İşte şimdi de yine aynı şekilde hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa sürede yapacağımız yeni maaşlarının muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil, ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da yine aynı şekilde sözlerimizin arkasında duracağımızı, inşallah bu kanun değişikliğiyle Cumhur İttifakı'nın bir icrası olarak bunu da göreceksiniz" demişti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan muhtarlara hakaret!
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