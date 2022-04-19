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Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık

Geçtiğimiz günlerde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya-i Kebir Cami'nde yaptığı iftar çok konuşulan ve mütevazi tavrı ile gündem olan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bu kez iftarı annesi Canan Bayraktar ile açtı. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Bayraktar, “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 19.04.2022 - 10:14 Güncelleme: 19.04.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptıkBaykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii'nde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile yaptığı iftar çok konuşuldu. Ayasofya Cami'si önünde mütevazi iftarı ile kaldırıma oturarak orucunu açan Bayraktar'dan yeni paylaşım geldi.


BAYRAKTAR BU SEFER İFTARINI ANNESİ İLE YAPTI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü iftarını annesi Canan Bayraktar ile açtı. İş yerinde yine mütevazi bir şekilde yapılan iftar sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Bayraktar o anları “Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık


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