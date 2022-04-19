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Komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi kadın evde kendisini astı! Tacizci 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Eşi şehir dışındayken komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Merve A. evinde kendini asarak intihar etti. Genç anne canından olurken komşu ise adeta ödül gibi ceza aldı sadece 1 yıl 6 ay hapis.

Ekleme: 19.04.2022 - 09:23 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi kadın evde kendisini astı! Tacizci 1 yıl 6 ay hapis cezası aldıKonya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Merve A.'yı (23), göz göre göre ölüme götüren tacizci komşusuna ödül gibi ceza verildi. F.A. ile 2015'ten bu yana evli olan Merve, eşinin Çanakkale'deki köprü inşaatına çalışmaya gitmesiyle komşusu Abdullah T. tarafından sözlü tacize maruz kalmaya başladı.

Komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi kadın evde kendisini astı! Tacizci 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Merve durumu önce kendi ailesiyle paylaştı. Aile Abdullah T. ile konuşurken, Abdullah T. tacizi yalanladı. Merve'nin önünü kesen Abdullah T., silah gösterip çocukları ve kendisini öldürmekle tehdit ederek kendisini kabul etmesini söyledi. Merve, taciz devam edince durumu bu defa hem kendi ailesine hem de eşinin ailesine anlattı. Aileler suç duyurusunda bulundu. Ailelerin şikâyeti üzerine Abdullah T. ve ona yardım ettiği belirtilen mahalleden arkadaşı Abdullah K. gözaltına alındı. Kendisi de evli olan Abdullah T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ancak 20 gün yattıktan sonra tahliye edildi.

Komşusunun tacizlerinden bunalan iki çocuk annesi kadın evde kendisini astı! Tacizci 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Ancak tacizci cezaevinden çıkınca Merve'nin kapısına, 'Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yâr etmem' sözlerini içeren mektup bıraktı. Bunlara dayanamayan Merve A., 14 Ocak sabahı eşine 'Beni affet, yavrularımız sana emanet' mesajı gönderip evinde kendini asarak intihar etti.

Abdullah T. ve arkadaşı Abdullah K. hakkında, tehdit, taciz ve dokunulmazlığı ihlal suçlarından dava açıldı. Abdullah K. tüm suçlardan beraat etti. Abdullah T. ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
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