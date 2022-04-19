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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
Ekleme: 19.04.2022 - 18:51 Güncelleme: 19.04.2022 - 18:52 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Man Adası iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU BİR TAZMİNAT DAHA ÖDEYECEK

Avukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖDEYECEĞI TUTAR 195 BİN OLDU

Böylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu' dedi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

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Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
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