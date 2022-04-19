Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Man Adası iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.KILIÇDAROĞLU BİR TAZMİNAT DAHA ÖDEYECEKAvukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek.KILIÇDAROĞLU'NUN ÖDEYECEĞI TUTAR 195 BİN OLDUBöylece, içinde man adasının da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu' dedi.