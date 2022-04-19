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İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda

'Her şey güzel olacak' diyerek göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İBB'yi batma noktasına getirdi. Yasal borçlanma sınırlarını aşan İBB'nin borcunun 2022 sonu itibarıyla 98 milyar liraya çıkacağı belirtildi. İşte İstanbul'un karşı karşıya bırakıldığı büyük tehlike ve son dakika gelişmesinin detayları

İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
Ekleme: 19.04.2022 - 09:31 Güncelleme: 19.04.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İBB'de büyük tehlike! Belediye borç batağında, iflas kapıda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 'İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim" ifadelerini kullanmıştı. Ancak göreve gelmesinin üzerinden daha 3 yıl geçmeden belediyeyi borç batağına soktu.

İBB'nin 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde borç sorunu gün yüzüne çıktı. İBB'nin CHP'li yönetimi tarafından borçlanma yasal sınırının aşılması ve borçlanma talepleriyle birlikte 2022 yılı sonu itibarıyla borcun 98 milyar liraya çıkacağı ifade edildi.

İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu görüşmelerinde konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin ihalelerde yaptığı usulsüzleri teker teker incelediklerini söyledi. Göksu şu ifadeleri kullandı:

'İSRAF DENİZİ'

"1 Temmuz 2019 ve 31 Mart 2022'de İBB'de yapılan ihale sayısı 15 bin 876. Yüzde 11'ini açık yapmışlar. Geriye kalan yüzde 89, yani 14 bin 53 ihale ise kapalı kapılar arkasında yapılmış. 1 yılda 21B'den yaptıkları ihale sayısı 3 milyar. Asıl skandalı söylüyorum;

2021 yılı Denetim Komisyonu'nda 118 ihaleyi teker teker inceledik, 1 yılda 8 milyarlık ihaledeki yolsuzluk rakamı 1.5 milyar lira. Büyükşehir Belediyesi 25 yılda 28 milyar borçlanmış. 3 yılda getirdiğiniz kesinleşmiş borç, 58 milyar lira. Daha vahimini söylüyorum; 2022 yılı borçlanması İSKİ ve İETT ile birlikte yılsonu itibariyle 98 milyar 752 milyona çıkıyor.

Tıkır tıkır işleyen İSKİ gibi bir kurumu 3 yılda 5.2 milyar lira borca soktunuz. Sadece popülizm yapmak için bir kurumu maalesef batırıyorsunuz. Sadece İETT'deki karabatak size tarihi vesika olarak yeter. Daha önce CHP İSKİ'den gitti, bu sefer İETT'den gidecek. İBB Başkanı, bu yolsuzluğa ortak değilsen, yüreğin yetiyorsa, raporu yargıya taşımanı bekliyoruz."

İBB'de yatırımın bütçedeki payının yüzde 57'den yüzde 34'e düştüğünü belirten Göksu şöyle devam etti:

"İBB 2021'de ilk defa eksi 4.5 milyar zarar göstermiş. Dehşet bir israf denizinin içinde. Bir yemek faturası 603 bin lira. Bir dans gösterisi 400 bin lira. Araç sayıları yüzde 250 artmış. Yetmemiş, Özel Kalem'e 89 lüks araç tahsis edilmiş. Halkçı ya bunlar."
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