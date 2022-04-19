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AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "orta irtifa uzun havada kalış (MALE )" sınıfı olarak geliştirilen Aksungur insansız hava aracı (İHA) platformuna ilk kez sivil baz istasyonu entegre edildi.

Ekleme: 19.04.2022 - 11:20 Güncelleme: 19.04.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çift motorlu ilk İHA'sı olan Aksungur'a yeni kabiliyet kazandırıldı. 750 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi yapıldı.


Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyet sayesinde Aksungur, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'Aksungur'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde Aksungur mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek' ifadelerini kullandı.

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi


40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar gerçekleştirebilen Aksungur İHA, elektro optikkızılötesi, SAR ve SIGINT gibi görüntüleyiciradarlardan oluşan faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip bulunuyor.

Geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren Aksungur'dan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.

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AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

AKSUNGUR'a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi