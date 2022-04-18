  • USD: 14,63 - 14,65
  • EURO: 15,79 - 15,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör unsurlarına yönelik başlattığı ‘Pençe Kilit’ operasyonu, HDP'yi rahatsız etti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, operasyona destek mesajı paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Ekleme: 18.04.2022 - 22:40 Güncelleme: 18.04.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan' bölgelerindeki terör unsurlarına yönelik ‘Pençe Kilit' operasyonunun başladığını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, operasyona destek vererek “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin.” ifadesini kullandı.,

İTTİFAK ORTAĞI HDP RAHATSIZ OLDU

Bu durum, CHP'nin ittifak ortağı HDP tarafından rahatsızlıkla karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun tweetinin ekran görüntüsünü paylaşan HDP Sözcüsü Ebru Günay ise şunları söyledi:

' Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratik geleceği, ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı ve çözümü savunmaktır kutsal olan.'


İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Bakan Murat Kurum'dan kira müjdesi: ‘Proje 2023’te tamamlanacak’ diyerek duyurdu!
İttifak ortakları arasında şimdi de 'Pençe-Kilit' krizi: PKK'ya kalkan olup Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Galatasaray ikinci yarıda açıldı! Aslan, Yeni Malatyaspor karşısında moral buldu…
Cristiano Ronaldo, yeni doğan oğlunu kaybettiğini duyurdu
Hatay'daki orman yangını söndürüldü! 2 kişi tutuklandı
18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Büyükelçilerle İftar Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kadıköy'de istinat duvar çöktü: 5 katlı bina tahliye ediliyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'HDP, FETÖ ve PKK' soruları! Sev ver Kılıçdaroğlu...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı: Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Borsa günü rekor seviyede kapattı!
Trabzon'da korkutan anlar! 5 ev toprak altında kaldı: 'Kıyamet kopuyor zannettik'
AK Parti Sözcüsü Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası konuşuyor
Putin: Batılıların ekonomiyi çökertme yaptırımları işe yaramadı
Her yerde aranıyordu! Semra Güzel bakın nerede ortaya çıktı
İBB'nin Ramazan kolisi verdiği kişinin alkollü parti sefası yaptığı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın temeline dinamit koyan Gültekin Uysal ile görüştü!
Pençe-Kilit Operasyonu HDP'yi rahatsız etti
Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ üyesi MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalandı
Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist öldürüldü!
100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var

100 bin işçi aranıyor! En çok bu mesleklerde açık var

Dünyada ses getirecek: Mağara sanılmıştı ama...

Dünyada ses getirecek: Mağara sanılmıştı ama...

Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...

Whatsapp müjdeyi verdi: Beklenen özellik nihayet geliyor...

7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

7 adımda bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!

Babasını öldüren Dilara’nın cezası belli oldu: Ağlayarak savunma yaptı!

Valilik duyurdu! O ilde 15 günlük yasak

Valilik duyurdu! O ilde 15 günlük yasak