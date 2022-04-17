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Beyaz Gazete
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CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!

İstanbul Sultanbeyli'de AK Parti'den ayrılıp CHP'ye katılacağını söyleyen ve rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından takılan 'Ayşe Arayan' isimli kadının gerçek adının Anşa Arayan olduğu ve AK Parti'ye hiç üye olmadığı ortaya çıktı.

CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
Ekleme: 17.04.2022 - 13:05 Güncelleme: 17.04.2022 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP'ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI
Oysa işin aslı kısa zamanda ortaya çıktı. Rozeti bizzat Kılıçdaroğlu tarafından takılan vatandaşın gerçek isminin Anşa Arayan olduğu öğrenildi.

CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!

HİÇ ÜYE OLMAMIŞ
Yapılan araştırmada Anşa Arayan isimli kadının AK Parti'ye hiçbir zaman üye olmadığı ve AKBİS sisteminde de ismine rastlanmadığı görüldü.

Bu da akıllara yeniden CHP'nin daha önce oynadığı üye kayıt tiyatro oyunlarını getirdi.

CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!

Ayrıca kocasının ve ailesinin sosyal medya hesaplarından yıllardır CHP paylaşımları yaptığı da belirlendi.
CHP'nin törenindeki 'üyelik şovu' yalan çıktı!
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