DEVA Partisi'nin 'üyelik' oyunu: Partiye kaydını yaptırana erzak dağıttılar

DEVA Partisi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara erzak kolisi dağıttı. Ancak yapılan yardımın 'partiye üyelik şartı ile' gerçekleştirilmesi tepkilere neden oldu.

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi, Esenyurt Hürriyet mahallesinde erzak kolisi dağıttı.Yunus Emre Sağlık Ocağı önünde gerçekleşen dağıtım sırasında vatandaşlara 'partiye üyelik şartı' koşulduğu görüldü.'SİZİ DEVA PARTİSİNE ÜYE YAPIYORUM'Kolilerin olduğu araçta bulunan görevli bir kadının vatandaşlara seslenerek, 'Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?' demesi kameralara yansıdı.