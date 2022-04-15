Ramazan Bayramı öncesi otobüs uçak ve tren bilet fiyatları belli oldu!

Ramazan bayramına kısa bir süre kala yurtiçi uçak ve otobüs biletlerinin fiyatları da güncellendi.Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 50-75 arasında artış kaydetti.Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen İstanbulluların, gidiş-dönüş ortalama en az 700 lira ödemesi gerekiyor.Bayram tatilinden hemen önceki son resmi iş günü olan 29 Nisan Cuma günü dikkate alındığında, otobüs şirketlerinin İzmir, Antalya ve Bodrum gibi tatil bölgelerine 'tek yön' tarifesi 350 liradan başlıyor ve 500 liraya kadar uzanıyor.Uçakla seyehatte ise tatil bölgelerine tek yöne gidişin maliyeti ise kişi başı en az 700 lira düzeyindeBayram öncesi bilet fiyatları ne kadar?Otobüsle İstanbul- Antalya,İzmir ya da Bodrum gidiş dönüş en az 700 lira,Otobüsle İstanbul- İzmir gidiş-dönüş en az 700 liraUçakla İstanbul - İzmir gidiş dönüş 1200 liraOtobüsle İstanbul- Antalya gidiş-dönüş en az 760Uçakla İstanbul- Antalya gidiş dönüş en az 1400 liraİstanbul'dan Antalya, İzmir ve Ankara'ya bilet fiyatları kaç TL?Uçakla İstanbul - Bodrum gidiş dönüş en az 1400 liraOtobüsle İstanbul- Ankara gidiş dönüş en az 700 liraUçakla İstanbul - Ankara gidiş dönüş en az 1000 liraYHT ile İstanbul - Ankara gidiş- dönüş 261 lira ( sınırlı sayıda)Otobüsle İstanbul- Trabzon gidiş-dönüş en az 900 liraUçakla İstanbul- Trabzon gidiş- dönüş 1450 liraKonuyla ilgili görüşlerini aktaran Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, akaryakıt fiyatları nedeniyle insanların otomobille seyahat yerine otobüs ve uçak seyahati tercih ettiğini söyledi. Özcan şöyle devam etti:“Şu anda bayram için otobüs doluluk oranlarımız yüzde 80'e ulaşmış durumda. Bakanlıktan ek seferler için izin istedik. Yakında ek seferleri de her sene olduğu gibi devreye alacağız. Fiyatlar ise şu anda olduğu seviyeden daha yukarı gitmeyecek. Ek seferlerin fiyatları da mevcut otobüs fiyatlarıyla aynı seviyede olacak.”Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs ve uçak yolcuğuna göre fiyatları daha uygun olan tren seferlerini arttırmak için adım attı. Bu kapsamda, bayram döneminde yüksek hızlı tren hattında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek sefer konulacak.Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarında ek seferler ile İzmir, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresine konulacak ek vagonlara ilişkin biletler bugünden itibaren satışa çıkacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulacağı duyuruldu.Buna göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek YHT seferleri düzenlenecek. 29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek.