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Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Okullarda Maske Kullanımı Bitecek Mi?

Maske Zorunluluğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında maske zorunluluğu kalkıyor mu sorusu yer aldı. Peki, Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu bitiyor mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.04.2022 - 09:55 Güncelleme: 15.04.2022 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Okullarda Maske Kullanımı Bitecek Mi?
2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede maske kullanımı devam ediyor. Ülkemizde vaka sayılarının azalması ve aşılamanın artmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirtmişti. Bu nedenle bakanlık tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise maske kullanımı bitecek mi ve maske zorunluluğu kalkacak mı soruları oldu. Vaka sayılarının geçtiğimiz günlerde 5 binlere inmesinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Maske kullanımının tamamen kalkmasını isteyenler heyecanla yapılacak açıklamaları takip ediyor. Maske takma zorunluluğu kalkacak mı ve okullarda maske zorunluluğu bitecek mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Okullarda Maske Kullanımı Bitecek Mi?


Maske Zorunluluğu Tamamen Kalkıyor Mu?


Maske yasağının kalkmasıyla ilgili yapılan açıklamalar vatandaşların oldukça ilgisini çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını belirtilmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonucunda açıklanan kararın ardından vatandaşlar maske yasağının tamamen kalkıp kalmayacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında maske zorunluluğu tamamen kalkıyor mu sorusu yer aldı. Vaka sayılarının azalması ve aşılmanın artması nedeniyle önümüzdeki haftalarda yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası maskelerin tamamen kaldırılması bekleniyor.


Maske Zorunluluğu Kalkıyor Mu? Okullarda Maske Kullanımı Bitecek Mi?

Okullarda Maske Zorunluluğu Bitecek Mi?


Okula giden birçok öğrenci tarafından merak edilen bir diğer soru da okullarda maske zorunluluğu bitecek mi sorusu oldu. Bu nenenle öğrenciler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Belirli aralıklarla yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konu hakkında gerekli açıklamalar yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.” ifadelerini kullandı. Ayrıca "Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.” sözleriyle vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Maske zorunluluğu hkkında güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz. 
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