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Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Dava düşmemiştir

Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin gündemdeki kararla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir" dedi.

Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Dava düşmemiştir
Ekleme: 15.04.2022 - 08:50 Güncelleme: 15.04.2022 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ'dan Cemal Kaşıkçı davası açıklaması: Dava düşmemiştir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur" dedi.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın Suudi Arabistan'a nakledilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur" dedi.
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