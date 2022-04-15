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15 Nisan Cuma Namazı Saat Kaçta? 15 Nisan 2022 Cuma Namazı Vakitleri

15 Nisan Cuma vakitleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Nisan Cuma namazı saat kaçta sorusu yer aldı. Peki, 15 Nisan Cuma vakitleri ne zaman? 15 Nisan Cuma vakitleri kaçta? 15 Nisan Cuma mesajları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.04.2022 - 09:22 Güncelleme: 15.04.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
15 Nisan Cuma Namazı Saat Kaçta? 15 Nisan 2022 Cuma Namazı Vakitleri
15 Nisan Cuma namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Nisan Cuma namazı saat kaçta ve 15 Nisan Cuma vakti ne zaman sorusu yer alıyor. Mübarek Cuma günü ibadetlerini gerçekleştirmek için camiye yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdılar. 15 Nisan Cuma namazı saat kaçta ve 15 Nisan Cuma namazı ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

15 Nisan Cuma Namazı Saat Kaçta?


15 Nisan Cuma namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Nisan Cuma namazı saat kaçta sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak camilere gidecek olan birçok Müslüman arama motorlarına yöneldi. Diyanet takvimine göre belirtilen 15 Nisan Cuma vakitleri şu şekilde sıralanabilir;


İSTANBUL: 13:09

ANKARA:12:54

İZMİR:13:17

BURSA: 13:09


15 Nisan Cuma Namazı Saat Kaçta? 15 Nisan 2022 Cuma Namazı Vakitleri

15 Nisan Cuma Mesajları ve Sözleri Neler?


15 Nisan Cuma mesajları ve sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 Nisan Cuma mesajları neler sorusu yer aldı. Sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte 15 Nisan mesajları ve sözleri;

Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).
Amel defterimize en güzel amellerin ve hayırların yazılacağı bir gün olması dileğiyle. Selam ve Dua ile Hayırlı Nurlu Cumalar.
Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif /Müslim) Hayırlı cumalar.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Ya Rabbi! Sana sığındım. Ne varsa Senin hükmüne bıraktım. Hayırlı Cumalar.

15 Nisan Cuma Namazı Saat Kaçta? 15 Nisan 2022 Cuma Namazı Vakitleri

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümmetine nasip eylesin İnşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

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