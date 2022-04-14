  • USD: 14,59 - 14,62
  • EURO: 15,91 - 15,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKIN B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntülerini paylaştı. AKINCI B'nin Performans dayanım test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıklayan Selçuk Bayraktar paylaşımında, "AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
Ekleme: 14.04.2022 - 22:48 Güncelleme: 14.04.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, 'AKINCI da orucunu 35.000 feet'te bizimle birlikte açtı. Hayırlı Ramazanlar...' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, videoda şu ifadeleri kullandı:

'14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize.

İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor.'
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans
Müge Anlı’da da gündeme gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiyar Kılıç davasında flaş gelişme!
Macron'dan Biden ve Johnson'a gönderme: Soykırım denince Ukrayna'ya yardım edilmiyor
Rusya'dan ABD'ye sert biyolojik silah suçlaması: Ukrayna dahil çok sayıda ülkede...
TUSAŞ'tan heyecanlandıran MMU paylaşımı: Milli teknoloji yükleniyor
Külliye'de esnafla iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
Remziye Tüysüz battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Şok itiraf: Ellerimle boğdum
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Pentagon: Rusya'da oldukça büyük bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz
Bayraktar TB2'ye büyük ilgi! Bir ülke daha istiyor! Görüşmeler başladı
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor!
MİT'ten nokta operasyon! PKK üyesi terörist Türkiye'ye getirildi
Dışişleri Bakanlığından ABD'ye 'İnsan Hakları Raporu' tepkisi: Külliyen reddediyoruz
İstanbul'da öğrenciler ulaşım zammından muaf tutulacak
FETÖ'nün 'Orta Asya sorumlusu' davasında tahliye talebine ret
Temel Karamollaoğlu: Seçim kanunuyla şartlar değişti
CHP'li Özgür Özel'in dezenfektan ve kolonya yalanına TBMM'den açıklama
Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira

Altından pahalı meyve: Açık artırmayla satıldı! İki tanesi 58 bin lira

Pazar gününe dikkat! Bu yollar kapanacak

Pazar gününe dikkat! Bu yollar kapanacak

Uzay kuvvetleri teyit etti: Dünyaya ilk kez düştü

Uzay kuvvetleri teyit etti: Dünyaya ilk kez düştü

1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!

1.100 TL'yi hemen alabilirsiniz! Başvuru yapanlara her ay ödeniyor!

Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı

Bursa'da dilencinin üzerinden servet çıktı

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste

Veriler açıklandı! En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu: İşte o liste