Elon Musk'tan bir Twitter hamlesi daha: Hepsini satın almak için teklif verdi!

Elon Musk'tan yeni bir Twitter hamlesi geldi. Şirketten yüzde 9 hisse alan Elon Musk'un hisselerin tamamını almak için teklif verdiği öğrenildi. Toplam piyasa değeri 36.7 milyar dolar olan şirketi Musk, 41 milyar dolar değerlemeyle satın almak istiyor.Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 12 yükseliş kaydetti. Twitter hisseleri, 13 Nisan'da 44,48 dolardan kapanış yapmıştı.Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın hisse başına teklifi, şirketin yüzde 9,2'lik hissesini satın aldığını açıkladığı 1 Nisan'daki Twitter hissesinin kapanış fiyatının yüzde 38 üzerinde bulunuyor.SEC'e yaptığı bildirimde 13 Nisan itibariyle Twitter'da sahip olduğu hisse oranının yüzde 9,1'e, hisse sayısının 73 milyon 115 bine ulaştığını belirten Musk, Twitter hisselerinin yüzde 100'ünü satın alma teklifini dün gönderdiği bir mektup ile iletti."EN İYİ VE SON TEKLİFİM"Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta, Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını belirterek, "Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Söz konusu satın alma teklifinin "en iyi" ve "son teklifi" olduğunu aktaran Musk, "Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." dedi.Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığı 260 milyar doların üzerinde.Elon Musk ayrıca, sunduğu teklifin reddedilmesi halinde Twitter'da hissedar olma pozisyonunu yeniden değerlendireceğini de vurguladı.HİSSE DUYURUSUNU GEÇ YAPTIĞI İÇİN DAVA AÇILMIŞTITwitter'ın eski hissedarları, şirketin hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği iddiasıyla Elon Musk aleyhinde New York eyalet mahkemesinde şikayette bulundu.Davacılar, Musk'un Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği ve bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.Hissedarlar, Musk'un Twitter'ın en az yüzde 5'ini aldığı 14 Mart'ta bunu açıklaması gerektiğini ancak bunu 4 Nisan'a kadar kasti olarak duyurmadığını ifade etmişti.Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı yönetim kuruluna katılmayacağını bildirmişti.