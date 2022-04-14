6'lı ittifak, CHP'nin reklamcısını bile isyan ettirdi!

Başsoy katıldığı bir canlı yayın programında 'Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor. Nasıl olsa seçim kazanılacak' diye bir hülya var orada. O hülya bana kâbusa dönebilecek bir rüya gibi geliyor.' ifadelerine yer verdi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki yerel seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka yönelik bir eleştiri geldi.Başsoy katıldığı bir canlı yayın programında 'Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor. Ukrayna ve Rusya'nın ayakta alkışladığı bir Başkan var, Nobel alacağı konuşuluyor. Niye bıraksınlar Erdoğan'ı?' ifadelerine yer vererek olası bir başarısızlığın altını çizdi.İşte CHP'nin seçim kampanyasını yürüten reklamcı Ateş İlyas Başsoy'un 6'lı ittifak umudunun nasıl kabusa dönüşeceği ile ilgili söylediği o sözler:İNSANLARDA HEYECAN UYANDIRAMADILAR6'lı ittifak diye bir kavram çıktı son dönemde ortaya ama ben de bir heyecan göremiyorum orada. Heyecan potansiyeli var. Çok fazla artılar var, çok olumlu işe yarayacak cevherler diyeyim ama sonuçta bu cevherlerden yemek pişmedi. İnsanlara da heyecan uyandıracak bir dalga yaratılamadı.DAHA AZ OY ALACAKLAR UYARISIMaalesef bu matematik tutmuyor. Bu matematik tutsa Türkiye'de, geçmişte bir sürü sosyalist hareket yüzde 1 alıyorlardı ama birleştiklerinde bakıyorlar 0.5 alıyorlar. Yüzde 4 almasını bekliyorsun bir sinerji olarak, ters bir sinerji oluyor, daha da az oy alıyorlar. Eğer netleşmezse ben burada böyle bir risk görüyorum.SÖYLEMLERİNİN HALK TARAFINDA BİR ANLAMI YOKGüçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in hiçbir anlamı yok. Çok soyut bir kavram. Lisans eğitimini tamamlamış birisi için anlamı olabilir ama pratikte biz bunun için bir araya geldik demenin halk tarafında bir anlamı yok.VATANDAŞ 6 KİŞİ İÇİN ERDOĞAN'I BIRAKMAZİnsanların fakirleştiği tezi ne kadar gerçekçi? Bizim zannettiğimiz kadar olmayabilir. O yüzden buradan hareket ettiğimizde bize oy verebilecek kitleye çok fazla seslenmeyebiliriz. Bu insanların, bu 6 partiyle gelecek beklentisi gerçekçi olmayabilir. Şu anda daha fazla ekmek kazanma şansları var. Çünkü üretim var. Tek vardiya çalışan fabrikalar üç vardiya çalışıyor. Bu demek ki üç kat daha fazla insan çalışıyor. Çünkü ihracat yapıyor ekonomi.Ülkenin başında Rusya ve Ukrayna konusunda herkesin görüşüne başvurduğu, Nobel alacak diye ciddi ciddi konuşulan bir Başkan var. Niye bıraksınlar ki Erdoğan'ı 6 kişi için?Ateş İlyas BaşsoyHÜLYA KABUSA DÖNÜŞECEKLütfen halka bir şey söylesinler. Şu düşünce var ya, 'Nasıl olsa Tayyip Erdoğan çok yoruldu, çok bitti. Nasıl olsa seçim kazanılacak' diye bir hülya var orada. O hülya bana kâbusa dönebilecek bir rüya gibi geliyor. Tayyip Erdoğan şu durumda kazanabilir seçimi yine. Yani seçim olsa kaybedecek diye bir durum yok.