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Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti nasıl Alınır? Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti Ne Kadar?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı bileti ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.04.2022 - 16:18 Güncelleme: 13.04.2022 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti nasıl Alınır? Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti Ne Kadar?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı bileti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Dinamo Kiev maçı bileti ne kadar ve Galatasaray - Dinamo Kiev maçı bileti nasıl alınır soruları yer aldı. Konuyla ilgili birçok futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. Ukrayna’da savaştan etkilenen çocuklara yardım etmek için dostluk maçı yapılacak. Bu nedenle karşılaşma birçok kişi tarafından merak edildi.

Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Biletleri Ne Kadar?


Galatasaray - Dinamo Kiev maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Galatasaray - Dinamo Kiev maçı biletleri ne kadar sorusu yer aldı. İşte satışa çıkan bilet fiyatları;

Kategori 1 - Doğu 113 blok: 100 TL
Kategori 2 - Doğu 110-111-112-114-115-116-210-216 blokları: 50 TL
Kategori 3 - Kuzey Kale arkası: 25 TL


Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti nasıl Alınır? Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti Ne Kadar?

Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Ne Zaman?


Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hakkında en merak edilenlerden biri de Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusu oldu. Karşılaşma 14 nisan Perşembe gün 17.00’de oynanacak. Nef Stadyumu’nda oynanacak maçı Galatasaray TV’den canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti nasıl Alınır? Galatasaray - Dinamo Kiev Maçı Bileti Ne Kadar?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bu akşam oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. İşte 13 Nisan maç programı;

01:15 Boca Juniors - Always Ready S Sport
12:05 WS Wanderers - CC Mariners beIN Connect
13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix beIN Connect
15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor YouTube
22:00 Atletico Madrid - Manchester City EXXEN
22:00 Liverpool - Benfica EXXEN
14 NİSAN PERŞEMBE
19:45 PSV - Leicester City EXXEN
22:00 Slavia Prag - Feyenoord EXXEN
22:00 PAOK - Marsilya EXXEN
22:00 Roma - Bodo Glimt EXXEN
22:00 Rangers - Braga EXXEN
22:00 Barcelona - E.Frankfurt EXXEN
22:00 Atalanta - Leipzig EXXEN
15 NİSAN CUMA
12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect
20:00 Spezia - Inter S Sport
20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1
20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2
22:00 Milan - Genoa S Sport
22:00 Rennes - Monaco beIN Connect
22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor
16 NİSAN CUMARTESİ
12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect
13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor
13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 1
13:30 Cagliari - Sassuolo S Sport
14:30 Tottenham - Brighton S Sport
14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect
14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect
15:00 Elche - Mllorca Smart Spor
15:30 Udinese - Empoli S Sport
15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport
16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 2
16:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 1
16:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect
16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect
16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect
16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect
17:00 Manchester United - Norwich City S Sport
17:00 Southampton - Arsenal S Sport
17.00 Watford - Brentford S Sport
17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor
17:30 Fiorentina - Venezia S Sport
18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect
19:30 Juventus - Boogna S Sport
19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor
19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect
20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor
20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ
20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 1
21:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect
21:45 Lazio - Torino S Sport
22:00 Lille - Lens beIN Connect
22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor
22:30 Porto - Portimonense S Sport


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