Putin'in kızının 'vaftiz babası' Ukrayna'da yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, 'Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız' ifadesini kullandı.EN BÜYÜK İKİNCİ PARTİNİN LİDERİUkrayna'nın en büyük ikinci partisi olarak bilinen Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri olarak tanınan Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı.'PUTİN'İN KIZININ VAFTİZ BABASI' OLARAK TANINIYORÜlkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un aynı zamanda Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da iddia ediliyor.