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New York'ta metro istasyonunda saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir metroda saldırı meydana geldi. Saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi taktığı ifade edilirken, ilk belirlemlere göre 13 kişinin yaralandığı söylendi. Sosyal medyadan gelen görüntüler ise insanların kanlar içinde yerde yattığını gösteriyor.

New York'ta metro istasyonunda saldırı
Ekleme: 12.04.2022 - 16:34 Güncelleme: 12.04.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
New York'ta metro istasyonunda saldırı
Reuters'tan gelen bilgilere göre New York City metro istasyonunda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucunda çok fazla kişinin vurulduğu ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre ise metroda patlayıcılar da bulundu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Pek çok insanın işe giderken yakalandığı olayda, bir kişinin saldırgan olduğu ve vurulduğu iddiası da gündemde. Ancak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

SALDIRGAN İNŞAAT KIYAFETİ Mİ GİYİYOR?

Başka haber ajanslarından gelen ifadelerde ise saldırganın inşaat kıyafeti giydiği ve gaz maskesi giydiği söylendi. Sosyal medyadan gelen görüntülerde ise onlarca kişinin kanlar içinde metro zemininde yattığı görülüyor. Metro seferleri de geçici olarak durduruldu.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Görgü tanıklarından biri ise metroda yaşananları anlattı. Görgü tanığı, "Mermilerin sayısı o kadar fazlaydı ki artık saymayı bıraktım. Adamı gördüm ama başka onun bir inşaat çalışanı olduğunu düşündüm. Böyle bir şey olacağına ihtimal vermedim" sözlerine yer verdi.

BOMBA ARAMASI YAPILIYOR

Metroda bomba tespiti yapılırken, olayla ilgil soruşturma da devam ediyor. Gün içinde pek çok metro hattının çalışmayacağı açıklandı.

Öte yandan New York polisi yaptığı açıklamayla bölgede şu an aktif patlayıcı olmadığını söyledi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ PSAKİ'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde" dedi.


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