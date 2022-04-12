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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.04.2022 - 10:16 Güncelleme: 12.04.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne olacak ve Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak soruları yer aldı. Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek toplantı birçok kişi tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu ayda dördüncüsü yapılacak toplantının alacağı kararlar hakkında tahminler yürütülmeye başlandı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?


Nisan ayında dördüncüsü gerçekleştirilecek olan faiz kararı toplantısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde saat 14.00’de açıklanacak. Konuyla ilgili birçok tahmin yürütüyor. Sefer Şener tarafından yapılan açıklamada “Ancak hükümetin düşük faiz politikası göz önüne alındığında Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında faizleri değiştirmemesi daha muhtemel gözükmektedir. Diğer taraftan hükümet politika faizini istediği düzeyde tutturabilmektedir. Fakat kredi faizleri enflasyonda göz önünde alınarak bankalar tarafından daha yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bunları da göz önüne aldığımızda Merkez Bankası’nın yeni bir aksiyon alması şüphesiz piyasalar tarafından yadırganmayacaktır. Henüz belirlenmiş olan politikaların nihai sonuçları elde edilmediği için TCMB bu haftaki toplantısında da yüksek ihtimalle faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyecektir." ifadeleri kullanıldı. Merkez Bankası faiz kararı hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman açıklanacak?

Mart Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?


Mart ayı faiz kararı da oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz ayda yapılan Merkez Bankası faiz kararı toplantısı sonrası "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.” açıklamasında bulunuldu. Ayrıca "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." İfadelerinin kullanılmasıyla bu ay için alınacak faiz kararı işaret edilmişti. Bu nedenle Nisan ayında alınacak kararlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu ay için alınacak karar hakkında da birçok tahmin yürütülüyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olacak? Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Toplantı Tarihleri


Merkez Bankası toplantı tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Merkez Bankası toplantı tarihleri ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak kararları yakından takip edenler konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. İşte sık sık aratılan Merkez Bankası toplantı tarihleri;

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

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