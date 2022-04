Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.15'te başladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ve salgınla mücadelede son durum ele alındı.Gelen son dakika haberine göre; Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"Ramazan ayının rahmeti, affı ve bereketi milletimizle birlikte tüm Müslümanların, insanlığın üzerinde olmasını temenni ediyorum. Dünya bri süredir salgınların, savaşların yol açtığı olağanüstü dönemler yaşıyor. Siyasi krizler sebebiyle ortaya çıkan belirsizlikler giderek artıyor.Salgın döneminde dünya genelinde ortaya çıkan üretim ve tedarik sorunu hala devam etmektedir. Sorunlar, zengininden fakirine kadar tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür."KÜRESEL KRİZİ FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ"Bu zorlu dönemi aşarak bir an önce hedeflerimize ulaşmak için harekete geçeceğiz. Ukrayna-Rusya savaşı ile devam eden küresel krizi fırsata dönüşterecek adımları da atıyoruz.Türkiye, her iki tarafla da iletişim kurabilen yegane ülkedir. Küresel düzeyde yaşanan sıkıntıların bize de yansımaları oluyor. Piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz.STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEİnsanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını yükselten bir kesim de var. Stoklayan, imha eden, haksız kazanç peşinde koşanları takibe aldık. Ancak sorun çoğu defa hukuki değil ahlaki olduğu için arzu ettiğimiz neticeleri almakta güçlük çekiyoruz. Mesele üreticilerden tüketicilere, çalışanlardan işverenlere, her kesimi gözeten bir anlayışla yaklaşıyoruz."FİYATLARDAKİ BALON SÖNECEK"Fiyatlardaki balonun söneceğini tahmin ediyoruz. Sabırla, dirayetle daha çok çalışarak daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de geride bırakacak ve ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracağız."PİYASAYI SAKİNLEŞTİRECEK DÜZENLEMELERE HIZ VERECEĞİZ"Gelir artışına yönelik tedbirler yanına gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz. Daha sıkı mücadele ederek bu dönemi de inşallah geride bırakacağız.2053 ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ANA PLANIÜlkemizi 2023 hedefleri doğrultusunda özellikle 2053 ve 2071 vizyonları da bizden sonraki nesillere emanet edeceğimizi söylüyoruz. BM İklim Değişikliği Konferansına sunduğumuz katkı beyanımızla 2053 vizyonumuzun ilk somut hedefini ilan etmiştik. Bugün de İstanbul'un fethine atfettiğimiz vizyonumuzun 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planını sizlerle paylaşmak istiyorum.Avrupa-Asya-Afrika bizim için büyük fırsatlar barındırıyor. 12 milyar ton olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar, 2050'de 95 milyar tona ulaşmış olması bekleniyor. BM bu oranın 2050 yılında yüzde 70'e çıkacağına işaret ediyor.Demiryolu yatırımlarımız ön plana çıkmıştır. Lojistik ana planında demiryoluna özel önem vereceğiz. Yolcu taşımacılığında demiryolunun payını da artıracağız."TÜRKİYE, 5 ANA SEKTÖRDE YAPTIĞI YATIRIMLA MESAFE KAT ETTİ"Ulaşıma yönelik talebin 2050 yılında iki katına çıkacağı anlaşılıyor. Ülkemizin ulaştırma alanında son 20 yılda attığı adımların ne kadar önemli ve isabetli olduğu kabul edilecektir. Diğer ülkelerde ortaya çıkacak potansiyelden en yüksek payı almak için yatırımlara hız vermeye başlamıştır. ABD'nin 2 trilyon dolar, Çin 559 milyar dolarlık altyapı planladıkları biliniyor. Türkiye ise 5 ana sektörde yaptığı yatırımla mesafe kat etmiş bir ülkedir.Yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye üretimini 1 trilyon doların üzerinde arttırmayı başarmıştır. Yarısı yeni olmak üzere 18 milyona yakın insanımızın istihdamını sağlayan ekonomik sonuçlar ürettik. Milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. Yarına hazırlanırken odak noktamıza insan, veri ve yük hareketliliğini yerleştirdik.Bu unsurları lojistik, mobilite, dijitalleşme ekseninde ele alarak adımlarımızı atıyoruz. Akıllı otoyolların inşası bu uygulamalardan biridir. Ulaştırma ve lojistik ana planımızı veriye dayalı ortak aklı önemseyen bir anlayışla hazırladık. Öncelikle güncel sosyo demografik arazi kullanımı, ulaştırma sistemleri, altyapı ve turizm verilerine göre ihtiyaç analizi yaptık.Emisyon salınımı azaltma hedefli çevreci ve akıllı ulaşım sistemlerin öne çıktığı senaryolar geliştirdik. Demiryolu yatırımlarımız artık ön plana çıkmıştır. Yıllarca kaderine terk edilmiş demiryollarımızı önemli ölçüde yeniden canlandırmıştık. Mevcutları yenilediğimiz demiryolu hat uzunluğumuzu 10 bin 959 km.den 13 bin 22 km.'ye çıkardı.k. Hedefimiz 28 bin 590 km.ye taşımaktır.KANAL İSTANBUL PROJESİKanal İstanbul Projesi kritik ehemmiyete sahiptir.EK İSTİHDAM SAĞLAYANA DESTEK3-6 ay boyunca SGK primlerini bakanlık karşılayacak.