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HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Skandal sözlere maruz kalan polis, "Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." diyerek karşılık verdi.

HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
Ekleme: 12.04.2022 - 21:07 Güncelleme: 12.04.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları İstanbul Kadıköy'de, protesto etmek isteyen HDP'lilere polis müdahale etti.

Protesto eylemlerini provokasyona çeviren HDP'liler, dağılmaları konusunda kendilerini uyaran polislere hakaret etti.

Bu esnada HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu, bir polise dönerek 'Şerefsiz' dedi.

HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL SÖZLERİNE POLİSTEN YANIT: BEN TÜRK DEVLETİNİN POLİSİYİM

Polise umarsızca hakaret eden HDP'li vekil, polisin tepkisine karşı güvenlik çemberine alındı.

Hakarete uğrayan polis, Piroğlu'na, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi.
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