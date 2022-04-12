Emekli bayram ikramiyesinde kritik gün!

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde. Bugün yapılacak olan Kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerin açıklanması bekleniyor.Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, yeni zam bekleniyor. Ramazan Bayramı'ndan hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.YENİ EMEKLİ DE ALACAKBayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.HERKESE AYNI ÖDEMEBayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileriŞehit yakınları ve gazilerÖlüm aylığı alanlarVazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,Geçici köy korucularıŞeref aylığı alanlarŞampiyon sporcular,Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.