14 Nisan Kabine Toplantısı Saat Kaçta? Kabine Toplantısı Konuları Neler?

Kabine Toplantısı Saat Kaçta?



Kabine Toplantısı Konuları Neler?



Kabine Toplantısı Kararları Nelerdi?



12 Nisan Kabine toplantısı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Birbirinden farklı konuların masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı’nda alınacak kararlar yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.12 Nisan Kabine Toplantısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantının bugün saat 15.00’da başlayacağı tahmin ediliyor. Toplantı sonrası alınan kararların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.vatandaşların en merak ettikleri arasında yer alıyor. Bugün yapılacak olan toplantıda ilk olarak Rusya Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşın ülkemize etkileri ele alınacak. Kalıcı ateşkes için Türkiye’nin çalışmaları ve diplomatik girişimler konuşulacak. Karadeniz’deki mayın riski de savaş konusu içerisinde tartışılacak maddelerdendir. Emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri ve enflasyonla mücadele kapsamında uygulanacak çözümler de Kabine Toplantısı konuları arasında bulunuyor. KDV indirimi, fahiş fiyat artışları, enflasyon konuşulacak. Ayrıca emekli ikramiyelerinin enflasyona göre yeni miktarı belirlenecek.Bir önceki Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 28 Mart 2022 tarihinde Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel ekonomik sarsıntıların, sağlık krizlerinin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreci ülkemiz için yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bununla kalmıyor, bölgemizde vicdanları karartan haksızlıklara karşı gösterdiğimiz aktif tutumla safımızı belli ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca fahiş fiyat ve KDV oranlarıyla ilgili olarak “Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Satın alıunan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabii olacaktır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metrekaresi için yine yüzde 8, aşan kısmı için yüzde 18 KDV uygulanacaktır. Afet riski alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır. Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır. Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.