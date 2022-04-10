Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?

Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi?



Sakar Şakir Konusu Nedir?



Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?



Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sakar Şakir hakkında detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı film hala büyük bir beğeni ile takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sakar Şakir filmi hakkında en merak edilenler arasındavesoruları yer aldı. Bu film 1977 yılında çekildi. Filmin çekildiği yer ise İstanbul Bakırköy ilçesinde yer alan Yeşilköy semtidir.da oldukça merak ediliyor. Sakarlığı ile bilinen Şakir ölen amcasından kendisine miras kaldığını öğrenir. Kendine düşen payı almak için İstanbul'a gitmeye karar verir. Fakat İstanbul'daki akrabalar mirası bölüşmemek amacıyla Şakir'i engellemeye çalışır. Akrabaları ne kadar çabalasa da bir türlü mirası alamazlar ve akıl sağlığını yitirir. Dükkan sonunda Şakir'e kalsa da başına gelen türlü olaylar nedeniyle dükkanı kaybeder ve köyüne geri döner.da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı filmde pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Unutulmaz filmler arasında bulunan Sakar Şakir günümüzde hala büyük bir beğeniyle izlenmektedir. Sakar Şakir filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde sıralanabilir.Kemal SunalŞakirHasan Titiz'in yeğeniHasan TitizŞakir'in amcasıAli ŞenHacı ŞenFatma Şen'in kocasıAdile NaşitFatma ŞenHacı Şen'in karısıÜnal GürelGardırop FuatSevda'nın kocasıMacit FlordunMarmara KazımAlkolikNecdet YakınLüferAtilla ErgünŞükrüLimoncuKamer SadıkSabriHakkı KıvançÇaycıAyfer FeraySevdaGardırop Fuat'ın karısıİhsan YüceSpiker AbiTelevizyoncuİhsan BilsevBekçiYusuf SezerYusufOtobüs şoförüCelal YonatArap CaferYavuz ŞekerZühtüİhsan BilsevBekçiHamit HaskabalİboÇaycıCengiz ÖktemMustafaOtobüs muaviniBahri AteşTuvalet kuyruğundaki adamNermin ÖzsesGüllüHizmetçiNatuk BaytanEmlakçı Zihniİbrahim KurtManavSaadettin ErbilGardırop Fuat(seslendirme)Orhan AlkanŞükrü(seslendirme)Hayri ArlıArap Cafer(seslendirme)Timuçin CaymazSpiker Abi(seslendirme)Devrim ParscanMustafa(seslendirme)Rıza PekkutsalBekçi(seslendirme)Rıza TüzünHacı Şen(seslendirme)Dinçer ÇekmezYusuf(seslendirme)Zafer ÖnenLüfer(seslendirme)Sabrivesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.