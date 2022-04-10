Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?
Sakar Şakir filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Peki, Sakar Şakir ne zaman çekildi? Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir konusu nedir? İşte merak edilenler...
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sakar Şakir hakkında detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir oyuncuları kimler soruları yer aldı. Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı film hala büyük bir beğeni ile takip ediliyor. Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir oyuncuları kimler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi?
Sakar Şakir filmi hakkında en merak edilenler arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir Nerede çekildi soruları yer aldı. Bu film 1977 yılında çekildi. Filmin çekildiği yer ise İstanbul Bakırköy ilçesinde yer alan Yeşilköy semtidir.
Sakar Şakir Konusu Nedir?
Sakar Şakir konusu da oldukça merak ediliyor. Sakarlığı ile bilinen Şakir ölen amcasından kendisine miras kaldığını öğrenir. Kendine düşen payı almak için İstanbul'a gitmeye karar verir. Fakat İstanbul'daki akrabalar mirası bölüşmemek amacıyla Şakir'i engellemeye çalışır. Akrabaları ne kadar çabalasa da bir türlü mirası alamazlar ve akıl sağlığını yitirir. Dükkan sonunda Şakir'e kalsa da başına gelen türlü olaylar nedeniyle dükkanı kaybeder ve köyüne geri döner.
Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?
Sakar Şakir oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı filmde pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Unutulmaz filmler arasında bulunan Sakar Şakir günümüzde hala büyük bir beğeniyle izlenmektedir. Sakar Şakir filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde sıralanabilir.
Oyuncular & ekip
Kemal Sunal
Şakir
Hasan Titiz'in yeğeni
Hasan Titiz
Şakir'in amcası
Ali Şen
Hacı Şen
Fatma Şen'in kocası
Adile Naşit
Fatma Şen
Hacı Şen'in karısı
Ünal Gürel
Gardırop Fuat
Sevda'nın kocası
Macit Flordun
Marmara Kazım
Alkolik
Necdet Yakın
Lüfer
Atilla Ergün
Şükrü
Limoncu
Kamer Sadık
Sabri
Hakkı Kıvanç
Çaycı
Ayfer Feray
Sevda
Gardırop Fuat'ın karısı
İhsan Yüce
Spiker Abi
Televizyoncu
İhsan Bilsev
Bekçi
Yusuf Sezer
Yusuf
Otobüs şoförü
Celal Yonat
Arap Cafer
Yavuz Şeker
Zühtü
İhsan Bilsev
Bekçi
Hamit Haskabal
İbo
Çaycı
Cengiz Öktem
Mustafa
Otobüs muavini
Bahri Ateş
Tuvalet kuyruğundaki adam
Nermin Özses
Güllü
Hizmetçi
Natuk Baytan
Emlakçı Zihni
İbrahim Kurt
Manav
Saadettin Erbil
Gardırop Fuat
(seslendirme)
Orhan Alkan
Şükrü
(seslendirme)
Hayri Arlı
Arap Cafer
(seslendirme)
Timuçin Caymaz
Spiker Abi
(seslendirme)
Devrim Parscan
Mustafa
(seslendirme)
Rıza Pekkutsal
Bekçi
(seslendirme)
Rıza Tüzün
Hacı Şen
(seslendirme)
Dinçer Çekmez
Yusuf
(seslendirme)
Zafer Önen
Lüfer
(seslendirme)
Sabri
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