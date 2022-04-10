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Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?

Sakar Şakir filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Peki, Sakar Şakir ne zaman çekildi? Sakar Şakir nerede çekildi? Sakar Şakir konusu nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 10.04.2022 - 16:07 Güncelleme: 10.04.2022 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan Sakar Şakir hakkında detaylar merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir oyuncuları kimler soruları yer aldı. Kemal Sunal ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı film hala büyük bir beğeni ile takip ediliyor. Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir oyuncuları kimler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi?


Sakar Şakir filmi hakkında en merak edilenler arasında Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir Nerede çekildi soruları yer aldı. Bu film 1977 yılında çekildi. Filmin çekildiği yer ise İstanbul Bakırköy ilçesinde yer alan Yeşilköy semtidir.


Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?

Sakar Şakir Konusu Nedir?


Sakar Şakir konusu da oldukça merak ediliyor. Sakarlığı ile bilinen Şakir ölen amcasından kendisine miras kaldığını öğrenir. Kendine düşen payı almak için İstanbul'a gitmeye karar verir. Fakat İstanbul'daki akrabalar mirası bölüşmemek amacıyla Şakir'i engellemeye çalışır. Akrabaları ne kadar çabalasa da bir türlü mirası alamazlar ve akıl sağlığını yitirir. Dükkan sonunda Şakir'e kalsa da başına gelen türlü olaylar nedeniyle dükkanı kaybeder ve köyüne geri döner.

Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?


Sakar Şakir oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen izleyiciler konu hakkında araştırmalara başladı. Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı filmde pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Unutulmaz filmler arasında bulunan Sakar Şakir günümüzde hala büyük bir beğeniyle izlenmektedir. Sakar Şakir filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde sıralanabilir.

Oyuncular & ekip

Kemal Sunal

Şakir

Hasan Titiz'in yeğeni

Hasan Titiz

Şakir'in amcası

Ali Şen

Hacı Şen

Fatma Şen'in kocası

Adile Naşit

Fatma Şen

Hacı Şen'in karısı

Ünal Gürel

Gardırop Fuat

Sevda'nın kocası

Macit Flordun

Marmara Kazım

Alkolik

Necdet Yakın

Lüfer

Atilla Ergün

Şükrü

Limoncu

Kamer Sadık

Sabri

Hakkı Kıvanç

Çaycı


Sakar Şakir Ne Zaman Çekildi? Sakar Şakir Oyuncuları Kimler?

Ayfer Feray

Sevda

Gardırop Fuat'ın karısı

İhsan Yüce

Spiker Abi

Televizyoncu

İhsan Bilsev

Bekçi

Yusuf Sezer

Yusuf

Otobüs şoförü

Celal Yonat

Arap Cafer

Yavuz Şeker

Zühtü

İhsan Bilsev

Bekçi

Hamit Haskabal

İbo

Çaycı

Cengiz Öktem

Mustafa

Otobüs muavini

Bahri Ateş

Tuvalet kuyruğundaki adam

Nermin Özses

Güllü

Hizmetçi

Natuk Baytan

Emlakçı Zihni

İbrahim Kurt

Manav

Saadettin Erbil

Gardırop Fuat

(seslendirme)

Orhan Alkan

Şükrü

(seslendirme)

Hayri Arlı

Arap Cafer

(seslendirme)

Timuçin Caymaz

Spiker Abi

(seslendirme)

Devrim Parscan

Mustafa

(seslendirme)

Rıza Pekkutsal

Bekçi

(seslendirme)

Rıza Tüzün

Hacı Şen

(seslendirme)

Dinçer Çekmez

Yusuf

(seslendirme)

Zafer Önen

Lüfer

(seslendirme)

Sabri


Sakar Şakir ne zaman çekildi ve Sakar Şakir oyuncuları kimler sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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